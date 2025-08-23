Garfield: Abenteuer Wildnis - Teil 2Jetzt kostenlos streamen
Garfield Staffel 4
Folge 41: Garfield: Abenteuer Wildnis - Teil 2
14 Min.Folge vom 23.08.2025
Garfield, Odie und Nermal finden sich in einer brenzligen Situation wieder. Denn Jon ist ohne die drei Haustiere heimgefahren! Die Stadttiere müssen sich das erste Mal in der Natur zurechtfinden und stellen sich ganz schön ungeschickt an. Währenddessen genießen drei wilde Waschbären das Stadtleben in Garfields und Odies Zuhause. Bildquelle: ORF/Mediatoon/Dargaud Media/Paws Inc./
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Garfield Staffel 4
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0