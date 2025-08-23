Zum Inhalt springenBarrierefrei
Garfield Staffel 4

ORF KidsStaffel 1Folge 41vom 23.08.2025
14 Min.Folge vom 23.08.2025

Garfield, Odie und Nermal finden sich in einer brenzligen Situation wieder. Denn Jon ist ohne die drei Haustiere heimgefahren! Die Stadttiere müssen sich das erste Mal in der Natur zurechtfinden und stellen sich ganz schön ungeschickt an. Währenddessen genießen drei wilde Waschbären das Stadtleben in Garfields und Odies Zuhause. Bildquelle: ORF/Mediatoon/Dargaud Media/Paws Inc./

