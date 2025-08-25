Garfield: Abenteuer Wildnis - Teil 5Jetzt kostenlos streamen
14 Min.Folge vom 25.08.2025
Garfield, Odie und Nermal treffen in der Wildnis endlich auf jemanden aus der Zivilisation. Es handelt sich ausgerechnet um die Lieblingssängerin von Jons Nichten. Sie ist spät dran für ihren Konzertauftritt und muss wegen eines platten Reifens zu Fuß weiter. Die vier ziehen zusammen weiter, doch sie laufen direkt in die Pfoten eines Coyotenrudels! Bildquelle: ORF/Mediatoon/Dargaud Media/Paws Inc./
