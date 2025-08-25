Zum Inhalt springenBarrierefrei
Garfield Staffel 4

Garfield: Abenteuer Wildnis - Teil 5

ORF KidsStaffel 1Folge 44vom 25.08.2025
Folge 44: Garfield: Abenteuer Wildnis - Teil 5

14 Min.Folge vom 25.08.2025

Garfield, Odie und Nermal treffen in der Wildnis endlich auf jemanden aus der Zivilisation. Es handelt sich ausgerechnet um die Lieblingssängerin von Jons Nichten. Sie ist spät dran für ihren Konzertauftritt und muss wegen eines platten Reifens zu Fuß weiter. Die vier ziehen zusammen weiter, doch sie laufen direkt in die Pfoten eines Coyotenrudels! Bildquelle: ORF/Mediatoon/Dargaud Media/Paws Inc./

