Garfield Staffel 4

Garfield: Was geschah wirklich mit Tante Ivy

ORF Kids
Staffel 1
Folge 46
vom 26.08.2025
Garfield: Was geschah wirklich mit Tante Ivy

Garfield Staffel 4

Folge 46: Garfield: Was geschah wirklich mit Tante Ivy

13 Min.
Folge vom 26.08.2025

Beim Versuch, die Fernsehantenne zu reparieren, fällt der ungeschickte Jon vom Dach. Tante Ivy bietet sich netterweise an, ihn wieder gesund zu pflegen. Sie hat leider eine eigene Vorstellung davon, wie sich Garfield zu verhalten hat: Keine Lasagne, kein Kuscheltier zum Spielen und in der Garage muss er auch schlafen. Tante Ivy ist kein angenehmer Gast für Garfield, Odie oder den verletzten Jon. Auch wenn sie sich bemüht, ein freundliches Gesicht aufzusetzen, sorgt sie für Chaos im Haus.

Garfield Staffel 4
ORF Kids
Garfield Staffel 4

Garfield Staffel 4

