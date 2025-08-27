Garfield: Die Geburtstags-DonutsJetzt kostenlos streamen
Garfield Staffel 4
Folge 47: Garfield: Die Geburtstags-Donuts
13 Min.Folge vom 27.08.2025
Jon hat heute Geburtstag! Alles, was er sich wünscht, sind die leckeren Darcie‘s Donuts, die es in den verrücktesten Geschmackssorten gibt. Leider muss er seine Donuts vor Garfield verteidigen. Der gierige Kater will sich nicht mit bloß einem Donut zufriedengeben und wird kreativ, um Jon einen nach dem anderen abzuluchsen. Bildquelle: ORF/Mediatoon/Dargaud Media/Paws Inc./
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Garfield Staffel 4
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0