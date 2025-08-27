Garfield: Die QuasselstrippeJetzt kostenlos streamen
Garfield Staffel 4
Folge 48: Garfield: Die Quasselstrippe
13 Min.Folge vom 27.08.2025
Garfield bleibt die ganze Nacht wach und beschäftigt sich mit seiner Lieblingsfilmreihe ,,KungFu Wichte‘‘. In der Früh muss er den Preis dafür zahlen. Er ist unglaublich müde. Ein Nickerchen ist aber auch unmöglich, weil er sich um Squeaks gesprächige Nichte kümmern muss. Sie ist so mit Reden beschäftigt, dass sie gar nicht bemerkt, dass der streunende Kater es auf sie als Mittagessen abgesehen hat. Bildquelle: ORF/Mediatoon/Dargaud Media/Paws Inc./
