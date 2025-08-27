Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Garfield Staffel 4

Garfield: Die Quasselstrippe

ORF KidsStaffel 1Folge 48vom 27.08.2025
Garfield: Die Quasselstrippe

Garfield: Die QuasselstrippeJetzt kostenlos streamen

Garfield Staffel 4

Folge 48: Garfield: Die Quasselstrippe

13 Min.Folge vom 27.08.2025

Garfield bleibt die ganze Nacht wach und beschäftigt sich mit seiner Lieblingsfilmreihe ,,KungFu Wichte‘‘. In der Früh muss er den Preis dafür zahlen. Er ist unglaublich müde. Ein Nickerchen ist aber auch unmöglich, weil er sich um Squeaks gesprächige Nichte kümmern muss. Sie ist so mit Reden beschäftigt, dass sie gar nicht bemerkt, dass der streunende Kater es auf sie als Mittagessen abgesehen hat. Bildquelle: ORF/Mediatoon/Dargaud Media/Paws Inc./

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Garfield Staffel 4
ORF Kids
Garfield Staffel 4

Garfield Staffel 4

Alle 1 Staffeln und Folgen