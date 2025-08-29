Garfield: Die Sinn-KriseJetzt kostenlos streamen
Garfield Staffel 4
Folge 52: Garfield: Die Sinn-Krise
13 Min.Folge vom 29.08.2025
Garfield ist heute mies gestimmt. Er ist der Meinung, dass die Welt ohne ihn ein besserer Ort wäre. Nicht einmal Jon kann ihn mit einer frischen Lasagne aufmuntern. Traurig zieht Garfield durch die Straßen im Regen, als er auf einen Kobold trifft, der ihm zeigt, wie die Welt ohne ihn aussehen würde. Bildquelle: ORF/Mediatoon/Dargaud Media/Paws Inc./
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Garfield Staffel 4
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0