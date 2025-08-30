Garfield: Angst vor KatzenJetzt kostenlos streamen
Garfield Staffel 4
Folge 53: Garfield: Angst vor Katzen
13 Min.Folge vom 30.08.2025
Jon wird von Squeak so sehr erschreckt, dass er beschließt, endlich etwas gegen seine Angst vor Mäusen zu unternehmen. Er sucht Dr. Whipple auf, der eine neue Erfindung erschaffen hat, ein Laserstrahl, der jegliche Phobien heilen kann. Zufrieden kann sich nun Jon auch Mäusen stellen. Dr. Whipple führt aber heimlich ein Experiment durch. Es interessiert ihn wie eine Katze mit Katzenphobie leben würde und nutzt Garfield als Versuchskaninchen. Bildquelle: ORF/Mediatoon/Dargaud Media/Paws Inc./
