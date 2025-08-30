Zum Inhalt springenBarrierefrei
Garfield Staffel 4

ORF KidsStaffel 1Folge 53vom 30.08.2025
Folge 53: Garfield: Angst vor Katzen

13 Min.Folge vom 30.08.2025

Jon wird von Squeak so sehr erschreckt, dass er beschließt, endlich etwas gegen seine Angst vor Mäusen zu unternehmen. Er sucht Dr. Whipple auf, der eine neue Erfindung erschaffen hat, ein Laserstrahl, der jegliche Phobien heilen kann. Zufrieden kann sich nun Jon auch Mäusen stellen. Dr. Whipple führt aber heimlich ein Experiment durch. Es interessiert ihn wie eine Katze mit Katzenphobie leben würde und nutzt Garfield als Versuchskaninchen.

ORF Kids
