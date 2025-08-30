Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Garfield Staffel 4

Garfield: Die lange Nacht der Monster

ORF KidsStaffel 1Folge 54vom 30.08.2025
Garfield: Die lange Nacht der Monster

Garfield: Die lange Nacht der MonsterJetzt kostenlos streamen

Garfield Staffel 4

Folge 54: Garfield: Die lange Nacht der Monster

13 Min.Folge vom 30.08.2025

Obwohl die anstrengenden Zwillinge zu Besuch sind, freut sich Garfield auf die heutige Nacht. Es läuft im Fernsehen ein Gruselfilmmarathon, den er nicht verpassen will. Auch die Zwillinge und Odie werden neugierig und möchten mitschauen. Jon weiß aber, dass das für die Kinder nur Alpträume bedeutet und verbietet es ihnen. Doch als Jon plötzlich das Haus verlassen muss, nutzen die Fernsehwütigen die günstige Gelegenheit. Bildquelle: ORF/Mediatoon/Dargaud Media/Paws Inc./

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Garfield Staffel 4
ORF Kids
Garfield Staffel 4

Garfield Staffel 4

Alle 1 Staffeln und Folgen