Ghost Rockers - Staffel 4, Folge 1: Das letzte Jahr (14.01.2026)
13 Min. Ab 6

Für die Mitglieder der Ghost Rockers beginnt das letzte Jahr an der DAM-Akademie. Und es geht gleich in die Vollen. Jeweils ein Tänzer und ein Musiker sollen zusammen eine Performance erarbeiten. Während sich die Teams in kurzer Zeit finden müssen, entdeckt Charlie eine Spielkarte mit einer merkwürdigen Botschaft. Eine Person, die sich die „Kreuzkönigin“ nennt, bittet die Ghost Rockers zu einem Spiel. Auf Leben und Tod. Zunächst nehmen die Bandmitglieder den Inhalt nicht ernst, bis sie bemerken, dass jemand in ihrem Proberaum war.

