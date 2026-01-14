Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 International Staffel 4 Folge 9 vom 14.01.2026
13 Min. Folge vom 14.01.2026 Ab 6

Die Ghost Rockers finden alte Liebesbriefe während ihres Einbruchs im Bucharchiv. Von einer Forscherin erfahren sie, dass die Briefe einen Code enthalten sollen, der zum Aufbewahrungsort eines wertvollen antiken Buches aus dem Jahre 1800 führen soll. Offensichtlich ist dies das Ziel der mysteriösen Kreuzkönigin. Doch was ist so besonderes an dem Buch, das ein Autor namens Mephisto Valke geschrieben hat?

