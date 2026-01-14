Ghost Rockers
Folge 18: Verehrte Erdbeere
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Alex ist in das Büro des Konrektors Ballink eingedrungen und hat dort einen Plan von der DAM-Akademie gefunden, auf dem sich auch ein Datum und eine Uhrzeit befinden. Zudem war Ballink genau zu der Zeit unauffindbar, als die mysteriöse Kreuzkönigin mit Mila Kontakt aufgenommen hat. Steckt also der Konrektor dahinter? Alex beschließt, ihn weiter zu beschatten. Brandon wird unterdes immer misstrauischer gegenüber Mila, die ihrem Freund nichts von den Drohungen der Kreuzkönigin erzählt hat.
Ghost Rockers
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH