Ghost Rockers

Studio 100 InternationalStaffel 4Folge 18vom 14.01.2026
Folge 18: Verehrte Erdbeere

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Alex ist in das Büro des Konrektors Ballink eingedrungen und hat dort einen Plan von der DAM-Akademie gefunden, auf dem sich auch ein Datum und eine Uhrzeit befinden. Zudem war Ballink genau zu der Zeit unauffindbar, als die mysteriöse Kreuzkönigin mit Mila Kontakt aufgenommen hat. Steckt also der Konrektor dahinter? Alex beschließt, ihn weiter zu beschatten. Brandon wird unterdes immer misstrauischer gegenüber Mila, die ihrem Freund nichts von den Drohungen der Kreuzkönigin erzählt hat.

