Ghost Rockers
Folge 8: Musiker und Tänzerin
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Brandon bemerkt, wie vertraut seine Freundin Mila mit Jonas während der Probe für das Partnerprojekt an der DAM umgeht. Er ahnt nicht, dass es Mila war, die eingefädelt hat, mit Jonas ein Team zu bilden. Als die beiden den Unterricht schwänzen, um an ihrer Choreographie zu arbeiten, wird Brandon zunehmend misstrauisch. Am selben Abend gelingt es den Ghost Rockers schließlich, in das Bucharchiv einzubrechen, um nach den Schriften zu suchen, die die Kreuzkönigin haben will.
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH