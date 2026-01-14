Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ghost Rockers

Biber-Notfall

Studio 100 KidsStaffel 4Folge 4vom 14.01.2026
Biber-Notfall

Biber-NotfallJetzt kostenlos streamen

Ghost Rockers

Folge 4: Biber-Notfall

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Brandon muss sich um seinen zehnjährigen Neffen Samuel kümmern. Mila will die beiden in den Park begleiten, doch zuvor muss sie sich mit den anderen Bandmitgliedern wegen der mysteriösen Kreuzkönigin beraten. Diese warnt die Ghost Rockers weiterhin, ihren Willen zu befolgen. Unterdes zögert Alex, in den Schauspielkurs zu wechseln. Seine Selbstzweifel sind so groß, dass es sogar Jules nicht gelingt, ihm Mut zuzusprechen.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Ghost Rockers
Studio 100 Kids
Ghost Rockers

Ghost Rockers

Alle 4 Staffeln und Folgen