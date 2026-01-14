Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ghost Rockers

Alte beste Freundin

Studio 100 InternationalStaffel 4Folge 20vom 14.01.2026
Alte beste Freundin

Alte beste FreundinJetzt kostenlos streamen

Ghost Rockers

Folge 20: Alte beste Freundin

12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Mila und Jonas finden im alten Haus des Schriftstellers Mephisto Valke einen Hinweis am Sims des Kamins. Doch bevor sie den Kamin näher untersuchen können, müssen sie die Flucht ergreifen, denn die Nachfahren des Autors haben Jonas als Mitglied der Ghost Rockers erkannt. Auch sie sind auf der Suche nach dem verschollenen antiken Buch. In der Zwischenzeit stellt sich heraus, dass Charlie früher einmal die beste Freundin der neuen Schülerin Jana war.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Ghost Rockers
Studio 100 International
Ghost Rockers

Ghost Rockers

Alle 4 Staffeln und Folgen