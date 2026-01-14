Ghost Rockers
Folge 20: Alte beste Freundin
12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Mila und Jonas finden im alten Haus des Schriftstellers Mephisto Valke einen Hinweis am Sims des Kamins. Doch bevor sie den Kamin näher untersuchen können, müssen sie die Flucht ergreifen, denn die Nachfahren des Autors haben Jonas als Mitglied der Ghost Rockers erkannt. Auch sie sind auf der Suche nach dem verschollenen antiken Buch. In der Zwischenzeit stellt sich heraus, dass Charlie früher einmal die beste Freundin der neuen Schülerin Jana war.
Ghost Rockers
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH