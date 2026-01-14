Im Schatten des KreuzesJetzt kostenlos streamen
Ghost Rockers
Folge 5: Im Schatten des Kreuzes
12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Mila ahnt Schlimmes. Versucht die mysteriöse Kreuzkönigin, Brandons Neffen zu entführen? Als sie zusammen mit den anderen Bandmitgliedern im Park ankommen, ist Samuel tatsächlich verschwunden. Mila will die Polizei einschalten, doch Jonas rät ihr davon ab. Schließlich hat die Kreuzkönigin genau davor gewarnt. Ein Hinweis auf einer Spielkarte führt die Ghost Rockers schließlich in ein Bucharchiv.
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH