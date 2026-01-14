Ghost Rockers
Folge 10: Zwei Felder vor
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Brandon hat herausgefunden, dass es Milas Idee war, zusammen mit Jonas ein Team zu bilden. Sie behauptet, dies nur aus Mitgefühl getan zu haben, da Jonas wegen der Trennung von Fanny so niedergeschlagen ist. Doch Brandon glaubt ihr nicht. Er ahnt, dass Milas Gefühle für Jonas noch immer sehr stark sind. In der Zwischenzeit erhalten die Ghost Rockers von der Kreuzkönigin den Auftrag, den Code zu knacken, der zum Aufenthaltsort des berühmten, seit 200 Jahren verschollenen Buches führen soll.
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH