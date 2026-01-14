Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ghost Rockers

Zwei Felder vor

Studio 100 InternationalStaffel 4Folge 10vom 14.01.2026
Zwei Felder vor

Ghost Rockers

Folge 10: Zwei Felder vor

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Brandon hat herausgefunden, dass es Milas Idee war, zusammen mit Jonas ein Team zu bilden. Sie behauptet, dies nur aus Mitgefühl getan zu haben, da Jonas wegen der Trennung von Fanny so niedergeschlagen ist. Doch Brandon glaubt ihr nicht. Er ahnt, dass Milas Gefühle für Jonas noch immer sehr stark sind. In der Zwischenzeit erhalten die Ghost Rockers von der Kreuzkönigin den Auftrag, den Code zu knacken, der zum Aufenthaltsort des berühmten, seit 200 Jahren verschollenen Buches führen soll.

