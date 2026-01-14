Das Rätsel der KreuzköniginJetzt kostenlos streamen
Ghost Rockers
Folge 6: Das Rätsel der Kreuzkönigin
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Offensichtlich meint es die Kreuzkönigin ernst. Sie hat sich als Milas Freundin ausgegeben und Brandons Neffen Samuel auf diese Weise weglocken können. Ein Glück, dass ihm nicht passiert ist. Aber Mila hat die Warnung verstanden. Offensichtlich will die Kreuzkönigin, dass die Ghost Rockers nach einem Buch suchen, dass sich im Keller eines Bucharchivs mit alten Schriften befindet. Jonas wundert sich in der Zwischenzeit, dass er für seine Performance ausgerechnet Mila als Partnerin zugewiesen bekommen hat.
Ghost Rockers
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH