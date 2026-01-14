Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ghost Rockers

Tausend Kilometer

Studio 100 KidsStaffel 4Folge 12vom 14.01.2026
Tausend Kilometer

Ghost Rockers

Folge 12: Tausend Kilometer

12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Mila und Jonas trumpfen bei ihrer Zweier-Performance auf. Die Gefühle, die sie vermitteln, bestätigen Brandon weiter darin in seiner Annahme, dass zwischen den beiden noch immer etwas läuft. Direktorin Vanderbilt stellt in der Zwischenzeit einen neuen Konrektor ein, der sie in ihrer Arbeit unterstützen soll. Doch dieser hat anscheinend etwas zu verbergen. Und Jimmy und Charlie haben eine versteckte Kiste mit neuen Hinweisen gefunden.

Ghost Rockers
Studio 100 Kids
Ghost Rockers

Ghost Rockers

Alle 4 Staffeln und Folgen