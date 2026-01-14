Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ghost Rockers

Folge dem weißen Pfad

Studio 100 InternationalStaffel 4Folge 16vom 14.01.2026
Folge dem weißen Pfad

Folge dem weißen PfadJetzt kostenlos streamen

Ghost Rockers

Folge 16: Folge dem weißen Pfad

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Mila muss weiterhin den Anweisungen der mysteriösen Kreuzkönigin Folge leisten und begibt sich in ein altes Fabrikgebäude, in dem sie weitere Codes knacken muss. Jonas folgt ihr, obwohl er davor gewarnt wurde, und bringt Mila dadurch nur noch mehr in Gefahr. Jimmy und Charlie müssen hilflos zusehen, wie er ihr in das Gebäude folgt. Schließlich stellt sich heraus, dass die Kreuzkönigin mehr über die einzelnen Bandmitglieder der Ghost Rockers zu wissen scheint als diese dachten.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Ghost Rockers
Studio 100 International
Ghost Rockers

Ghost Rockers

Alle 4 Staffeln und Folgen