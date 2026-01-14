Ghost Rockers
Folge 16: Folge dem weißen Pfad
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Mila muss weiterhin den Anweisungen der mysteriösen Kreuzkönigin Folge leisten und begibt sich in ein altes Fabrikgebäude, in dem sie weitere Codes knacken muss. Jonas folgt ihr, obwohl er davor gewarnt wurde, und bringt Mila dadurch nur noch mehr in Gefahr. Jimmy und Charlie müssen hilflos zusehen, wie er ihr in das Gebäude folgt. Schließlich stellt sich heraus, dass die Kreuzkönigin mehr über die einzelnen Bandmitglieder der Ghost Rockers zu wissen scheint als diese dachten.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ghost Rockers
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH