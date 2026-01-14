Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ghost Rockers
Staffel 4Folge 2vom 14.01.2026
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Die mysteriöse Kreuzkönigin fordert die Ghost Rockers zu einem Spiel auf. Sie sollen binnen 24 Stunden etwas suchen, sonst wird ein Bauer auf dem Spielbrett geopfert. Charlie glaubt, dass die Königin ihr den Bauer zugeordnet hat. Mila will sich zunächst nicht einschüchtern lassen. Doch kurz bevor die Frist um ist, glaubt sie, beobachtet zu werden. Zudem erhält sie selbst eine Karte, in der sie gewarnt wird.

