Ghost Rockers
Folge 30: Ein großer Verlust
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Ausgerechnet in Gefangenschaft kommen sich Jimmy und Jana näher. Doch auch Jimmy gelingt es zunächst nicht, mehr über das so merkwürdige Verhältnis zwischen Jana und Charlie herauszufinden. Offensichtlich gab es in der Vergangenheit ein Ereignis, das die beiden ehemaligen besten Freundinnen auseinandergetrieben hat. Dann hat Mila endlich die rettende Idee, um an das mysteriöse Buch zu gelangen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ghost Rockers
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH