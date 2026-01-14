Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 4Folge 30vom 14.01.2026
Ausgerechnet in Gefangenschaft kommen sich Jimmy und Jana näher. Doch auch Jimmy gelingt es zunächst nicht, mehr über das so merkwürdige Verhältnis zwischen Jana und Charlie herauszufinden. Offensichtlich gab es in der Vergangenheit ein Ereignis, das die beiden ehemaligen besten Freundinnen auseinandergetrieben hat. Dann hat Mila endlich die rettende Idee, um an das mysteriöse Buch zu gelangen.

