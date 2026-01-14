Ghost Rockers
Folge 49: Zeit fürs Finale
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Nachdem Charlie herausgefunden hat, dass Jana mit Verlinden unter einer Decke steckt, versucht sie ihre Freunde von den neuen Erkenntnissen zu unterrichten. Doch insbesondere Jimmy fällt es schwer, Charlie zu glauben. In der Zwischenzeit haben auch Brandon und sein Vater Rocco von den Machenschaften Verlindens gehört und versuchen, ihn aufzuhalten.
Copyrights:© Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH