Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Folge 1: Die Gabe
43 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12
Melinda Gordon, eine jung verheiratete Antiquitätenhändlerin, besitzt die besondere Gabe, mit den Seelen Verstorbener zu sprechen - eine Gnade, aber auch eine schwere Verantwortung. Als der Soldat Paul Adams sie aufsucht, der 1972 im Vietnamkrieg gefallen ist, begibt sie sich zu seinem Sohn Michael, der zum Zeitpunkt von Pauls Tod noch gar nicht auf der Welt war. Erst als Michael Melindas Aussagen über seinen Vater vom Pentagon bestätigt bekommt, glaubt er ihr ...
Weitere Folgen in Staffel 1
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Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Walt Disney Company Germany GmbH
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