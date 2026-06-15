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Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Schicksalsnacht

Staffel 1Folge 3vom 15.06.2026
Schicksalsnacht

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Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Folge 3: Schicksalsnacht

42 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12

Als die junge Zoe ums Leben kommt, kann sich ihre Seele nicht von der Erde lösen, da sie glaubt, dass ihre Zwillingsschwester Natalie ohne sie im Leben nicht zurechtkommt. Sie hält sich weiterhin in Natalies Nähe auf, was dazu führt, dass Natalie in die Psychiatrie eingewiesen wird. Denn tatsächlich kann sie die Anwesenheit der Schwester spüren. Erst Melindas Eingreifen ermöglicht es, dass Zoe friedlich ins Jenseits hinübergehen kann und Natalie ebenfalls Frieden findet ...

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