Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Folge 3: Schicksalsnacht
42 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12
Als die junge Zoe ums Leben kommt, kann sich ihre Seele nicht von der Erde lösen, da sie glaubt, dass ihre Zwillingsschwester Natalie ohne sie im Leben nicht zurechtkommt. Sie hält sich weiterhin in Natalies Nähe auf, was dazu führt, dass Natalie in die Psychiatrie eingewiesen wird. Denn tatsächlich kann sie die Anwesenheit der Schwester spüren. Erst Melindas Eingreifen ermöglicht es, dass Zoe friedlich ins Jenseits hinübergehen kann und Natalie ebenfalls Frieden findet ...
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2: 2006 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 3: 2007 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 4: 2008 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 1: 2005 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 5: 2009 ABC/ABC Studios. All rights reserved.
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