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Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Tod eines Magiers

DisneyStaffel 1Folge 18vom 15.06.2026
Tod eines Magiers

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Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Folge 18: Tod eines Magiers

43 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12

Auf einem Jahrmarkt versucht der Geist des Entfesselungskünstlers Edward, der bei einem Trick ums Leben gekommen ist, zu Melinda Kontakt aufzunehmen. Er glaubt, dass sein Bruder Ambrose und seine Freundin Lilia gemeinsam seinen Mord geplant hatten, weil er kurz vor seinem Tod gesehen hatte, wie Lilia in Ambroses Armen lag. Doch Melinda findet heraus, dass diese Verdächtigungen völlig unberechtigt sind und eine ganz andere Person die Schuld an Edwards Tod trägt ...

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