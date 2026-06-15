Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Folge 18: Tod eines Magiers
43 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12
Auf einem Jahrmarkt versucht der Geist des Entfesselungskünstlers Edward, der bei einem Trick ums Leben gekommen ist, zu Melinda Kontakt aufzunehmen. Er glaubt, dass sein Bruder Ambrose und seine Freundin Lilia gemeinsam seinen Mord geplant hatten, weil er kurz vor seinem Tod gesehen hatte, wie Lilia in Ambroses Armen lag. Doch Melinda findet heraus, dass diese Verdächtigungen völlig unberechtigt sind und eine ganz andere Person die Schuld an Edwards Tod trägt ...
Weitere Folgen in Staffel 1
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Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: 2005 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 2: 2006 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 3: 2007 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 4: 2008 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 5: 2009 ABC/ABC Studios. All rights reserved.
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