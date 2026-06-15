Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Folge 10: Die Geisterbraut
42 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12
Als eine Bekannte von Melinda, Lisa, ihren Freund Mark heiraten will, kommt es zu gruseligen Zwischenfällen. Die beiden werden von Marks Exfrau Serena verfolgt, die an ihrem Hochzeitstag bei einem Unfall starb und es nicht ertragen kann, dass Mark ein zweites Glück an der Seite einer anderen Frau gefunden hat. Doch Melinda kann Serena klarmachen, dass Marks neue Freundin seine wirkliche Seelenpartnerin ist und dass Serenas Seelengefährte eigentlich ein ganz anderer Mann ist ...
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Walt Disney Company Germany GmbH
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