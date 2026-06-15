Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Folge 6: Die Heimkehr
43 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12
Der Geist des verstorbenen Jason nimmt Kontakt zu Melinda auf. Es handelt sich um einen Jungen, der erst mit 17 Jahren erfuhr, dass er adoptiert wurde und starb, bevor er seine leibliche Mutter finden konnte. Es gelingt Melinda, Jasons leibliche Mutter Fran aufzuspüren. Doch diese ist nicht bereit, sich mit Jason in Verbindung zu setzen, sondern will die Vergangenheit verdrängen ...
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Walt Disney Company Germany GmbH
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