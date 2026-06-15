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Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Die verlorenen Kinder

Staffel 1Folge 5vom 15.06.2026
Die verlorenen Kinder

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Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Folge 5: Die verlorenen Kinder

43 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12

Ein Hotel in der Stadt soll in wenigen Tagen abgerissen werden, und Melinda und Andrea helfen dabei, den alten Keller auszuräumen. Während sie arbeiten, hört Melinda die Stimmen von drei Jungs, die einen Hotelbrand in den Fünfzigern nicht überlebt haben. Melinda muss die Geister der drei davon überzeugen, endlich ins Jenseits hinüberzugehen, bevor das Hotel zerstört wird. Keine leichte Aufgabe, denn aufgrund ihrer Erlebnisse haben die Jungs jedes Vertrauen verloren ...

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