Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Folge 12: Der letzte Vorhang
43 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12
Melinda will den verstorbenen Komiker Marty Golden, der noch immer in seinem alten Comedy Club herumspukt, dabei unterstützen, sich vom Diesseits zu lösen. Dies ist jedoch nicht möglich, weil Marty sich nicht mehr erinnern kann, auf welche Weise er ums Leben gekommen ist. Melinda kontaktiert verschiedene Leute aus Martys Leben und findet heraus, dass Marty kurz vor seinem Tod viele Probleme hatte und sehr depressiv war. Es ist wahrscheinlich, dass er sich selbst getötet hat ...
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2: 2006 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 3: 2007 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 4: 2008 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 1: 2005 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 5: 2009 ABC/ABC Studios. All rights reserved.
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