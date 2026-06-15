Der Geist von GegenüberJetzt kostenlos streamen
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Folge 13: Der Geist von Gegenüber
42 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12
Melinda will ihren neuen Nachbarn Todd Darger vor einem Geist warnen, der gleichzeitig mit Todd eingezogen ist und diesem Schaden zufügen will. Doch Todd hält das natürlich für Unsinn - bis der Geist ihn von einer Leiter schubst. Nun ist Todd bereit, Melindas Hilfe anzunehmen. Sie findet heraus, dass der Geist Todd für den Mörder seiner Enkelin Stacy hält - doch sie nimmt auch Kontakt zu Stacys Geist auf und erfährt, auf welche Weise sie in Wahrheit ums Leben gekommen ist ...
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Alle Staffeln im Überblick
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2: 2006 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 3: 2007 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 4: 2008 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 1: 2005 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 5: 2009 ABC/ABC Studios. All rights reserved.
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