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Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Der Geist von Gegenüber

Staffel 1Folge 13vom 15.06.2026
Der Geist von Gegenüber

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Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Folge 13: Der Geist von Gegenüber

42 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12

Melinda will ihren neuen Nachbarn Todd Darger vor einem Geist warnen, der gleichzeitig mit Todd eingezogen ist und diesem Schaden zufügen will. Doch Todd hält das natürlich für Unsinn - bis der Geist ihn von einer Leiter schubst. Nun ist Todd bereit, Melindas Hilfe anzunehmen. Sie findet heraus, dass der Geist Todd für den Mörder seiner Enkelin Stacy hält - doch sie nimmt auch Kontakt zu Stacys Geist auf und erfährt, auf welche Weise sie in Wahrheit ums Leben gekommen ist ...

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