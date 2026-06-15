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Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Das Dämonenkind

DisneyStaffel 1Folge 17vom 15.06.2026
Das Dämonenkind

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Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Folge 17: Das Dämonenkind

42 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12

Als Melinda die Möbel einer Frau katalogisiert, die aus der Stadt wegziehen möchte, bekommt sie Kontakt zum Geist des verstorbenen Sohnes dieser Dame. Der Junge namens Daniel ist voller Hass auf seine Familie, will aber den Grund dafür nicht nennen. Melinda nimmt Kontakt zu Daniels letztem Kindermädchen Suzanne auf und erfährt, dass der Junge mit dem Auto seiner Mutter einen Unfall provoziert hatte, der für ihn tödlich ausging. Daniels Mutter gab Suzanne die Schuld daran ...

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