Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Zeit des Zorns

sixxStaffel 1Folge 19vom 17.11.2025
Zeit des Zorns

Zeit des ZornsJetzt kostenlos streamen

Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Folge 19: Zeit des Zorns

40 Min.Folge vom 17.11.2025Ab 12

Als Melinda sich auf einer Feier zu Ehren des Richters Merrick befindet, nimmt sie den Geist des verstorbenen Ely Fisher wahr, der voller Hass auf den Richter ist. Prompt erleidet dieser während des Festaktes einen Schwächeanfall. Melinda findet den Grund für Elys Zorn heraus: Vor dreißig Jahren war dieser ermordet worden, und Merrick hatte in seiner damaligen Position als junger Staatsanwalt keine Anklage gegen den Täter erhoben. Es wird Zeit, die Dinge endlich zu klären ...

