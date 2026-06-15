Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Der rote Handschuh

Staffel 1Folge 9vom 15.06.2026
Der rote Handschuh

Der rote HandschuhJetzt kostenlos streamen

Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Folge 9: Der rote Handschuh

43 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12

Melinda hört Stimmen aus dem Jenseits, die zum Kommunizieren elektronische Frequenzen verwenden. Obwohl es für sie sehr anstrengend ist und ihr Kopfschmerzen bereitet, diese Stimmen zu hören, versucht sie, den Verstorbenen mit deren jeweiligen Anliegen zu helfen ... Unterdessen erhalten sie und Jim Besuch von Jims Mutter Faith, die ihren neuen Freund Ellis vorstellen möchte. Kein einfaches Treffen, denn Jim ist von Anfang an eifersüchtig und gegen Ellis eingestellt ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Alle 5 Staffeln und Folgen