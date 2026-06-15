Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Folge 2: Der unsichtbare Freund
41 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12
Gerade, als Jims Mutter ihren Besuch angekündigt hat, taucht bei Melinda der Geist eines verstorbenen Kindes auf. Der sechsjährige Kenny wurde vom Zug überfahren, weiß aber nicht, dass er tot ist und sucht nach seiner Mutter. Kelly hat die schwere Aufgabe, mit Kennys Mutter darüber zu sprechen und ihr klar zu machen, dass sie ihm helfen muss, friedlich in die andere Welt hinüberzugehen. Der Besuch ihrer Schwiegermutter wird durch all das natürlich empfindlich gestört ...
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: 2005 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 2: 2006 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 3: 2007 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 4: 2008 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 5: 2009 ABC/ABC Studios. All rights reserved.
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