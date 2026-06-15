Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Folge 22: Die Auserwählte
44 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12
Melinda wird eines Tages von einer unbestimmten Furcht überfallen und ahnt, dass es einen schrecklichen Flugzeugabsturz geben wird - kurz darauf stürzt tatsächlich ein großes Passagierflugzeug ab, und etliche Seelen müssen in die jenseitige Welt hinübergehen. Melinda wird überwältigt von dem Bedürfnis, den Toten zu helfen, doch sie spürt nach einiger Zeit, dass sie einen Widersacher hat ...
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: 2005 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 2: 2006 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 3: 2007 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 4: 2008 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 5: 2009 ABC/ABC Studios. All rights reserved.
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