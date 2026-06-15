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Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Die Auserwählte

DisneyStaffel 1Folge 22vom 15.06.2026
Die Auserwählte

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Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Folge 22: Die Auserwählte

44 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12

Melinda wird eines Tages von einer unbestimmten Furcht überfallen und ahnt, dass es einen schrecklichen Flugzeugabsturz geben wird - kurz darauf stürzt tatsächlich ein großes Passagierflugzeug ab, und etliche Seelen müssen in die jenseitige Welt hinübergehen. Melinda wird überwältigt von dem Bedürfnis, den Toten zu helfen, doch sie spürt nach einiger Zeit, dass sie einen Widersacher hat ...

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