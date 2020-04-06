Grünberg und Kuhnt
Folge 1: Kaltes Herz
23 Min.Folge vom 06.04.2020Ab 12
Eine ältere Frau wird tot in ihrer Wohnung gefunden. Ihr Sohn muss aber nicht nur den Verlust seiner Mutter, sondern auch das plötzliche Verschwinden seiner 15-jährigen Tochter verarbeiten. Ist sie schuld am Tod ihrer Großmutter?
Genre:Krimi, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1