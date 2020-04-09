Zum Inhalt springenBarrierefrei
Grünberg und Kuhnt

Der Tod beginnt im Herz

SAT.1Staffel 1Folge 4vom 09.04.2020
Der Tod beginnt im Herz

Grünberg und Kuhnt

Folge 4: Der Tod beginnt im Herz

23 Min.Folge vom 09.04.2020Ab 12

Robert Marschall wird tot am Boden einer Baustelle gefunden. Zunächst findet sich kein plausibler Zusammenhang. Doch den Ermittlern wird klar, dass die Frau des Opfers Tanja Marschall mehr weiß, als sie zugeben will.

