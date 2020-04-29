Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Grünberg und Kuhnt

Schatten der Vergangenheit

SAT.1Staffel 1Folge 16vom 29.04.2020
Schatten der Vergangenheit

Schatten der VergangenheitJetzt kostenlos streamen

Grünberg und Kuhnt

Folge 16: Schatten der Vergangenheit

23 Min.Folge vom 29.04.2020Ab 12

Robert Albrecht stürzt von einer Brücke und stirbt. Er hatte Alkohol im Blut, was einen Unfall nahe legt. Doch ein pikantes Detail aus seiner Vergangenheit wirft ein anderes Licht auf die Sache und lässt die Ermittler einen hinterhältigen Mord vermuten ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Grünberg und Kuhnt
SAT.1
Grünberg und Kuhnt

Grünberg und Kuhnt

Alle 1 Staffeln und Folgen