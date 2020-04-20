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Grünberg und Kuhnt

Die Apfelkönigin

SAT.1Staffel 1Folge 9vom 20.04.2020
Die Apfelkönigin

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Grünberg und Kuhnt

Folge 9: Die Apfelkönigin

23 Min.Folge vom 20.04.2020Ab 12

Janine Feistel wurde ein paar Stunden nachdem sie den Schönheitswettbewerb "Die Apfelkönigin" gewonnen hat, erdrosselt am Veranstaltungsort aufgefunden. Für die Kommissare gewinnt der Fall zusätzliche Brisanz, als deutlich wird, dass das Opfer schwanger gewesen ist. Die Kommissare ermitteln im Umfeld des Wettbewerbs und stoßen schnell auf ein Netz aus Intrigen.

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