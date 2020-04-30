Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 17vom 30.04.2020
Folge 17: Schönheit ist vergänglich

23 Min.Folge vom 30.04.2020Ab 12

Die junge Influencerin Lea Schäfer ist vergiftet worden und während eines Livestreams umgekippt und gestorben. Ihr Erfolg brachte ihr auch viele Hater und Neider ein, darunter ihre ehemals beste Freundin Celina Kamps, aber auch ihr verprellter Ex-Freund Tim Wilke.

SAT.1
