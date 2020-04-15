Grünberg und Kuhnt
Folge 6: Die Blutnacht
23 Min.Folge vom 15.04.2020Ab 12
Ganze 14 Mal wurde auf Nadine Franke, die Bewohnerin eines Frauenhauses, eingestochen. Hat die 31-Jährige ihren Mörder freiwillig hereingelassen? Alle Spuren führen zu Stefan Franke, ihrem brutalem Ex, doch dann kommt plötzlich ein geheimnisvoller Unbekannter ins Spiel ...
Grünberg und Kuhnt
Genre:Krimi, Reality
12
