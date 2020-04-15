Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Blutnacht

SAT.1 Staffel 1 Folge 6 vom 15.04.2020
Folge 6: Die Blutnacht

23 Min. Ab 12

Ganze 14 Mal wurde auf Nadine Franke, die Bewohnerin eines Frauenhauses, eingestochen. Hat die 31-Jährige ihren Mörder freiwillig hereingelassen? Alle Spuren führen zu Stefan Franke, ihrem brutalem Ex, doch dann kommt plötzlich ein geheimnisvoller Unbekannter ins Spiel ...

