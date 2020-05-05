Grünberg und Kuhnt
Folge 19: Was ist Gerechtigkeit
23 Min.Folge vom 05.05.2020Ab 12
Die zwei Vergewaltiger Sven Heister und Jan Böhm werden kurz nach ihrer Haftentlassung durch Schüsse in den Hinterkopf brutal ermordet. Sofort gerät ihr damaliges Opfer Johanna Leimbach in den Verdacht, späte Rache verübt zu haben. Doch die Ermittler müssen feststellen, dass sich das schwere Trauma der jungen Frau nicht nur auf sie selbst beschränkt, sondern auch ihre gesamte Familie zerrüttet hat.
Grünberg und Kuhnt
Genre:Krimi, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1