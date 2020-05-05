Zum Inhalt springenBarrierefrei
Grünberg und Kuhnt

SAT.1Staffel 1Folge 19vom 05.05.2020
Folge 19: Was ist Gerechtigkeit

23 Min.Folge vom 05.05.2020Ab 12

Die zwei Vergewaltiger Sven Heister und Jan Böhm werden kurz nach ihrer Haftentlassung durch Schüsse in den Hinterkopf brutal ermordet. Sofort gerät ihr damaliges Opfer Johanna Leimbach in den Verdacht, späte Rache verübt zu haben. Doch die Ermittler müssen feststellen, dass sich das schwere Trauma der jungen Frau nicht nur auf sie selbst beschränkt, sondern auch ihre gesamte Familie zerrüttet hat.

