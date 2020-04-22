Grünberg und Kuhnt
Folge 11: Du sollst nicht töten
23 Min.Folge vom 22.04.2020Ab 12
Priester Stefan Ricken wurde die Kanzel runtergestoßen und tot in der Kirche aufgefunden. Da auch Gegenstände aus der Kirche entwendet wurden, machen sich die Beamten auf die Suche nach dem Dieb. Handelt es sich um einen Raubmord? Doch auch die Tatsache, dass der Priester nicht bei all seinen Gemeindemitgliedern beliebt war, beschäftigt die Kommissare.
Grünberg und Kuhnt
Genre:Krimi, Reality
12
