Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Grünberg und Kuhnt

Vorstadthölle

SAT.1Staffel 1Folge 12vom 23.04.2020
Vorstadthölle

VorstadthölleJetzt kostenlos streamen

Grünberg und Kuhnt

Folge 12: Vorstadthölle

23 Min.Folge vom 23.04.2020Ab 12

Die 10-jährige Nicole Schubert wurde entführt, nachdem ihre Babysitterin Selda Peterson auf einem Spielplatz erstochen wurde. Den Ermittlern läuft nun die Zeit davon, um das Mädchen aus den Händen des brutalen Täters zu retten. Dabei stellt sich heraus, dass in der Nachbarschaft so einige Leichen in den Kellern zu finden sind.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Grünberg und Kuhnt
SAT.1
Grünberg und Kuhnt

Grünberg und Kuhnt

Alle 1 Staffeln und Folgen