Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Grünberg und Kuhnt

Blutdiamanten

SAT.1Staffel 1Folge 14vom 27.04.2020
Blutdiamanten

BlutdiamantenJetzt kostenlos streamen

Grünberg und Kuhnt

Folge 14: Blutdiamanten

23 Min.Folge vom 27.04.2020Ab 12

Bettina Hübner wurde in ihrem Juweliergeschäft erschlagen. Da die Indizien weder eindeutig für einen Mord noch für einen Raubüberfall sprechen, ermitteln die Kommissare in alle Richtungen. Denn die verheiratete Tote soll auch mehrere Affären gehabt haben ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Grünberg und Kuhnt
SAT.1
Grünberg und Kuhnt

Grünberg und Kuhnt

Alle 1 Staffeln und Folgen