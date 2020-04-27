Grünberg und Kuhnt
Folge 14: Blutdiamanten
23 Min.Folge vom 27.04.2020Ab 12
Bettina Hübner wurde in ihrem Juweliergeschäft erschlagen. Da die Indizien weder eindeutig für einen Mord noch für einen Raubüberfall sprechen, ermitteln die Kommissare in alle Richtungen. Denn die verheiratete Tote soll auch mehrere Affären gehabt haben ...
