Grünberg und Kuhnt
Folge 8: Tod im Rotlicht
23 Min.Folge vom 17.04.2020Ab 12
Die Kommissare werden in ein Bordell gerufen, nachdem dort Dirk Kampmann tot aufgefunden wurde - erdrosselt mit einer Peitsche. Was im ersten Moment nach einem tragisch missglückten, erotischen Abenteuer aussieht, stellt sich doch bald als handfester Mord heraus. Den Kommissaren stellt sich zunächst die Frage, was Anne Kampmann, die Ehefrau des Toten, über dessen Treiben wusste ...
Genre:Krimi, Reality
Altersfreigabe:
12
