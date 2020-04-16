Grünberg und Kuhnt
Folge 7: Leichenlos
23 Min.Folge vom 16.04.2020Ab 12
Die junge Unternehmensberaterin Lisa Dietz verschwindet spurlos und die Ermittler müssen davon ausgehen, dass sie brutal ermordet wurde. Ausgerechnet ihr Ehemann Oliver gerät durch sein Verhalten ins Visier der Polizei. Doch ohne Leiche, kein Mord!
Grünberg und Kuhnt
Genre:Krimi, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1