Grünberg und Kuhnt
Folge 10: Verrückt nach Katja
23 Min.Folge vom 21.04.2020Ab 12
In einem Reitstall wird Katja Lang erstochen aufgefunden. Die Kommissare stehen vor einem Rätsel, denn das Opfer scheint keine Feinde gehabt zu haben. Erst ihr Ex-Freund Nils Richter zeichnet schließlich ein gänzlich anderes Bild von der Toten.
Genre:Krimi, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1