Grünberg und Kuhnt

SAT.1Staffel 1Folge 10vom 21.04.2020
Folge 10: Verrückt nach Katja

23 Min.Folge vom 21.04.2020Ab 12

In einem Reitstall wird Katja Lang erstochen aufgefunden. Die Kommissare stehen vor einem Rätsel, denn das Opfer scheint keine Feinde gehabt zu haben. Erst ihr Ex-Freund Nils Richter zeichnet schließlich ein gänzlich anderes Bild von der Toten.

SAT.1
