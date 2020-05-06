Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Grünberg und Kuhnt

Quälgeist

SAT.1Staffel 1Folge 20vom 06.05.2020
Quälgeist

QuälgeistJetzt kostenlos streamen

Grünberg und Kuhnt

Folge 20: Quälgeist

23 Min.Folge vom 06.05.2020Ab 12

Die bei ihren Mitmenschen verhasste Gertrude Hauser hat mit Hilfe eines Kohlegrills vermeintlich Selbstmord begangen. Doch eine Anzahl von Briefen aus ihrer Feder weisen Ungereimtheiten auf. Hat ihr Sohn, der erfolgreiche Arzt Dr. Florian Hauser, etwas damit zu tun?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Grünberg und Kuhnt
SAT.1
Grünberg und Kuhnt

Grünberg und Kuhnt

Alle 1 Staffeln und Folgen