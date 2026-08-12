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Guten Morgen Österreich 06:30

Guten Morgen Österreich vom 12.08.2026

ORF2Staffel 2026Folge 370vom 12.08.2026
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Guten Morgen Österreich 06:30

Folge 370: Guten Morgen Österreich vom 12.08.2026

123 Min.Folge vom 12.08.2026

Am Tag der Sonnenfinsternis erklärte Hannes Richter, Astronom am Planetarium Wien, das Phänomen und die besondere Faszination einer Sonnenfinsternis. Modetipps für den Herbst kamen von Style-Expertin Martina Reuter.

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